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15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия и Украина вновь обменялись пленными

Москалькова сообщила, что РФ и Украина обменялись пленными по формуле 86 на 86 человек.

Источник: РИА "Новости"

Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел по формуле 86 на 86 человек. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, пишет «Интерфакс».

21 марта она сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной. Кроме того, Москалькова подтвердила информацию о том, что российские военнослужащие были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Уполномоченный по правам человека выразила надежду, что стороны не будут затягивать процедуру.

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