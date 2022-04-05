15:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Россия и Украина вновь обменялись пленными
Москалькова сообщила, что РФ и Украина обменялись пленными по формуле 86 на 86 человек.
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Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел по формуле 86 на 86 человек. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, пишет «Интерфакс».
21 марта она сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной. Кроме того, Москалькова подтвердила информацию о том, что российские военнослужащие были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Уполномоченный по правам человека выразила надежду, что стороны не будут затягивать процедуру.