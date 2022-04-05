Путин назвал национализацию «обоюдоострым оружием»

Национализация предприятий — обоюдоострое оружие, сказал президент Владимир Путин на совещании с правительством в ответ на заявления западных стран о возможной национализации российских активов за рубежом (трансляцию ведет канал «Россия 24»).
«Так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — заявил президент.
Он отметил, что ситуация в энергетической сфере ухудшается из-за «нерыночных, грубых мер» иностранных партнеров, в том числе административного давления на «Газпром».
Путин обвинил европейские страны в попытках «переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию».
В конце прошлого месяца Handelsblatt писала о проработке Минэкономики Германии сценариев на случай прекращения поставок энергоносителей из России. В числе возможных мер издание назвало национализацию дочерних структур «Газпрома» и «Роснефти». Bloomberg сообщал о планах Великобритании временно сменить руководство британского подразделения «Газпрома» из-за отказа западных компаний сотрудничать с российским бизнесом. По подсчетам источников агентства, это может обойтись королевству примерно в $5,3 млрд.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этих публикаций назвал неприемлемой саму проработку вопроса о национализации дочерних предприятий «Газпрома» или «Роснефти».
«Газпром» 1 апреля вышел из участия в своей европейской «дочке» Gazprom Germania GmbH. 4 апреля глава Минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что компания будет передана под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ до 30 сентября.
Путин 31 марта подписал указ о переводе в рубли расчетов за газ с недружественными странами. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении продолжать платить в евро, но сказал, что Берлину потребуется время для преодоления зависимости от российского газа.