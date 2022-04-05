Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72

«Производятся поставки чешских БМП-1 и танков Т-72. Министр обороны Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень нужно для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки», — подчеркнул Бенешик.
Чернохова в свою очередь написала, что Чехия действительно осуществляет некие военные поставки на Украину, но отказалась от подробных комментариев. «Это человеческое любопытство, я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, я не могу сказать вам больше. Поверьте, мы отправляем необходимые военные материалы украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать», — написала в Twitter-аккаунте министр обороны.
23 марта агентство dpa сообщило со ссылкой на источники, что Германия намерена предоставить Украине 2000 ручных гранатометов из запасов бундесвера. 25 марта стало известно, что из ФРГ на Украину доставлены 1500 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела», 100 пулеметов MG3 и 8 млн патронов для огнестрельного оружия.
31 марта телеканал CNN раскрыл список необходимого вооружения, переданный Украиной в конгресс США.
В нем 17 пунктов, среди которых разведывательные и ударные беспилотники, тактические радары и средства радиоэлектронной борьбы с дронами, а также самолеты-штурмовики российского производства Су-25.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу ранее неоднократно заявляли, что поставки оружия западными странами Украине станут законной целью для российских военных.