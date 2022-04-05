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18:33 (мск), источник: © РИА Новости

Словения объявила о высылке 33 российских дипломатов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Словения объявила персонами нон-грата 33 российских дипломата, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД республики.

Источник: © РИА Новости

«Представитель (ведомства — Прим. ред.) уточнил Франс Пресс, что эта мера коснулась 33 человек», — говорится в сообщении.

Италия ранее объявила о высылке 30 россиян, Дания — 15, Германия — 40. Около 30 человек планирует отправить назад Париж. Ранее уровень дипотношений с Россией понизили Литва и Латвия.

Часть сотрудников высылают из-за подозрения в шпионаже, их обвиняют в деятельности, «несовместимой с дипломатическим статусом», еще в некоторых случаях поводом к таким действиям послужила ситуация на Украине, где Россия проводит военную операцию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва «даст соответствующий ответ».

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