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19:12 (мск), источник: © РИА Новости

ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России

БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников российского постпредства.

«В соответствии с решением верховного представителя Жозепа Борреля, 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», — указывается в документе.

Согласно документу, генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы пригласил постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова во вторник во второй половине дня, чтобы проинформировать его о данном решении.

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