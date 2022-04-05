ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников российского постпредства.
«В соответствии с решением верховного представителя Жозепа Борреля, 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», — указывается в документе.
Согласно документу, генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы пригласил постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова во вторник во второй половине дня, чтобы проинформировать его о данном решении.