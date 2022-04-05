Небензя указал в Совбезе ООН на нестыковки провокации в Буче

«Трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным “Нью-Йорк таймс”, вообще с 20 марта. Повестись на этот фейк могут либо абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры которые ничего не хотят слушать и давно уже называют черное белым и наоборот», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам представителя, у России «есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, готовых дать показания о жестокостях украинских националистов».
Небензя также призвал президента Украины Владимира Зеленского «не дать Западу, готовому воевать до последнего украинца, реализовать свои планы».
Ранее украинские власти и СМИ распространили фото и видеоматериалы с телами погибших, которые, как утверждается сняты в городе Буча Киевской области.
В российском Минобороны публикацию назвали «очередной провокацией». Ведомство заявило, что за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил «ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий», а военные, как заявлено, полностью вышли из Бучи еще 30 марта. При этом выезды из города в северном направлении не блокировались, а южные окраины, включая жилые кварталы, находились под обстрелами украинских силовиков.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и призывает членов Совбеза ООН «абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основано, а просто подумать головой и сопоставить факты». По его словам, речь идет «о чудовищном подлоге», цель которого — очернить российскую армию.
В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в Буче имело место «военное преступление», но не «геноцид», как это ранее назвал Зеленский. Накануне представитель Пентагона также отметил, что у американской стороны нет независимого подтверждения информации об этих событиях.