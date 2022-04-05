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20:52 (мск), источник: ТАСС

Зеленский предложил ООН самораспуститься, если она не ограничит права РФ в Совбезе

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/ — Украинский президент Владимир Зеленский предложил ООН самораспуститься, если организация не предпримет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине.

Источник: Reuters

«Сейчас мы требуем решений от Совета Безопасности [ООН] для мира на Украине», — сказал Зеленский. По его словам, ООН может ограничить полномочия России, чтобы она не блокировала решения, связанные с ее собственными действиями, либо «переформатироваться и работать реально ради мира». «Либо — если ваш действующий вариант безальтернативный и выхода просто нет, то тогда только самороспуск. Я уверен, что вы способны обойтись без третьего варианта», — сказал президент Украины.

Зеленский выразил недовольство тем, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию, имеют право вето при принятии решений в организации.

«Не должно быть больше исключений или привилегий, все должны быть равными, все участники международных отношений, вне зависимости от их экономической мощи, географического положения или индивидуальных амбиций», — заявил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

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