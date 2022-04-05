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20:43 (мск), источник: Аргументы и факты

Румыния вышлет 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте

Румыния признала 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте персонами нон грата, сообщается на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

Как указано в сообщении, деятельность россиян «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях».

МИД Румынии заявил, что российскую сторону уже уведомили об этом решении.

Добавим, 5 апреля МИД Швеции принял решение о высылке трех российских дипломатов, испанское внешнеполитическое ведомство во вторник заявило о выдворении 25 сотрудников российского посольства.

Также сегодня Латвия и Эстония объявили о выдворении сотрудников дипмиссий РФ и закрытии российских генконсульств. Следом объявила персонами нон грата нескольких десятков российских дипломатов Словения.

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