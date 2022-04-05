20:43 (мск), источник: Аргументы и факты
Румыния вышлет 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте
Румыния признала 10 сотрудников посольства РФ в Бухаресте персонами нон грата, сообщается на сайте румынского внешнеполитического ведомства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как указано в сообщении, деятельность россиян «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях».
МИД Румынии заявил, что российскую сторону уже уведомили об этом решении.
Добавим, 5 апреля МИД Швеции принял решение о высылке трех российских дипломатов, испанское внешнеполитическое ведомство во вторник заявило о выдворении 25 сотрудников российского посольства.
Также сегодня Латвия и Эстония объявили о выдворении сотрудников дипмиссий РФ и закрытии российских генконсульств. Следом объявила персонами нон грата нескольких десятков российских дипломатов Словения.