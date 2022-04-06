Налоговики и полиция начали борьбу с теневой продажей валюты

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, датированное 23 марта, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. Как отмечается в документе, продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка». Содержание директивы подтвердили два источника РБК, знакомых с документом.
«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — сообщили РБК в пресс-службе ФНС, добавив, что служба на постоянной основе осуществляет контроль за такими операциями, в том числе совместно с органами внутренних дел. РБК направил запрос в МВД.
В начале марта ФНС сообщила, что приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан», однако в новом поручении уточнила, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий на проверки не подпадают. Как указывает ФНС, проверки по нарушениям валютного законодательства, связанным с куплей-продажей валюты, минуя уполномоченные банки (имеются в виду все коммерческие банки), должны проводиться в обычном режиме. Налоговая ссылается на «санкционные» указы президента № 79 и № 81 от 28 февраля и 1 марта 2022 года соответственно, которые направлены на ограничение использования резидентами иностранной валюты.
Контроль за соблюдением валютного законодательства в целом входит в компетенцию ФНС, однако на проведение оперативных мероприятий полномочия налоговой не распространяются.
Поэтому руководство службы поручило территориальным органам организовать взаимодействие с МВД. Такая схема взаимодействия предусмотрена действующим с 2010 года соглашением между МВД и ФНС. Как следует из письма, в силовом ведомстве возможность совместных мер по выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства подтвердили. Согласно двустороннему договору, сотрудничество налоговиков и органов внутренних дел в том числе направлено на «выявление и пресечение противоправной деятельности организаций и физических лиц, уклоняющихся от налогообложения, в том числе осуществляющих незаконное предпринимательство».
Что грозит за валютные спекуляции
С 9 марта Центробанк ввел ограничения на операции населения с иностранной валютой, действующие до 9 сентября. В частности, в этот период банкам запретили продавать гражданам наличную валюту. Получить валюту в пределах $10 тыс., и только в долларах (все, что сверх, — в рублях), могут лишь владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта. Специальный режим был введен через неделю после того, как ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию, и за несколько дней до аналогичного запрета на ввоз долларов со стороны США. Для бизнеса ограничения жестче по предельной сумме снятия со счетов — эквивалент $5 тыс., но при этом ему доступны разные валюты (евро, фунты, иены), а не только доллар.
Введение ограничений на продажу иностранной валюты, а также резкий рост официальных курсов основных валют привели к существенному увеличению числа случаев купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков, констатирует ФНС. В письме указано, что такие действия являются административным правонарушением (наказание по нему предусмотрено соответствующей статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях, КоАП).
Продавать и покупать валюту где-то, кроме отделений банков, запрещено. За обменные операции на теневом рынке по КоАП для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Ответственность наступает и для продавца, и для покупателя валюты, предупреждает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. В марте Минфин предложил снизить штрафы за незаконные валютные операции до 20−40% от суммы, но соответствующий законопроект еще не рассматривался правительством.
В некоторых случаях валютным спекулянтам грозит уголовная ответственность. «Если продавцу в результате осуществления такой деятельности удалось получить доход в размере свыше 2 млн 250 тыс. руб., то он может быть привлечен еще и к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет, а в случаях, если его доход превысил 9 млн руб., — до семи лет», — говорит юрист.
ЦБ не ответил на запрос РБК.
Почему появились теневые операции с валютой
«Появление теневого рынка продиктовано ажиотажным спросом на наличную валюту в первую очередь со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса», — поясняет Федюкин. Валюта сейчас может понадобиться тем гражданам, кто намерен выехать за рубеж, но не имеет счета в банке, а также представителям МСП, у которых могут быть обязательства в валюте. Зачастую такие потребности в валюте могут превышать установленные банковские лимиты или не соответствовать срокам ожидания согласования и исполнения операции банком, рассуждает Федюкин.
Если обменять иностранную валюту на рубли можно без проблем, то для обратной процедуры клиентам (имеющим ранее открытые валютные счета), как правило, надо предварительно записываться. Согласование операции и ожидание доставки средств в отделение банка может занять от нескольких дней до нескольких недель, добавляет юрист.
Курс доллара на Мосбирже 9 марта достигал 120 ₽, однако затем, после разнообразных ограничений ЦБ на вывод валюты из страны, стал восстанавливаться и сейчас приближается к докризисным уровням (вечером 5 апреля составлял 83,3 ₽ за доллар). Однако ряд экспертов, опрошенных РБК в конце марта, отмечали, что такой курс сложно назвать репрезентативным, поскольку спрос на валюту искусственно ограничен.
Инна Деготькова, Евгения Чернышова
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