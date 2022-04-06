03:19 (мск), источник: РБК
Глава МИД Австрии назвал условие для высылки российских дипломатов
По словам Александера Шалленберга, Австрия начнет высылать российских дипломатов только при доказательствах несоблюдения ими Венской конвенции.
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Австрия начнет высылать российских дипломатов, если спецслужбы республики будут иметь свидетельства несоответствия их деятельности Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщил глава австрийского МИД Александер Шалленберг, передает Vienna.at.
Я определенно оставляю за собой право на этот шаг. Я стал первым главой МИД Австрии, который два года назад объявил российского дипломата персоной нон грата. Я сделаю это снова, если будет необходимо. Мы тесно работаем с австрийскими службами.
По словам министра, в Вене находится много международных организаций, при которых работают российские миссии, и он не хочет мешать работе таких организаций необоснованной высылкой дипломатов. «Но если будет необходимо, станет доказано или будут конкретные свидетельства, что сотрудник какой-то российской дипломатической миссии не соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях, тогда я предприму конкретные шаги», —добавил Шалленберг.
Глава МИД также отметил, что на сегодняшний день каждая европейская страна действует самостоятельно в деле высылки российских дипломатов, а необходимо, по его словам, действовать едино в рамках Евросоюза.
Венская конвенция о дипломатических сношениях — основной международно-правовой документ, определяющий статус и функции дипломатического представительства при главах государств. Конвенция в том числе предусматривает обеспечение безопасности дипломатических представительств.
С конца февраля многие европейские страны наложили санкции на Россию и объявили о высылках российских дипломатов. В частности, Германия объявила о высылке 40 дипломатов, Франция, по данным Le Monde, вышлет 35 человек, Италия — 30, Латвия и Эстония — 27, Испания −25, Дания — 15, Швеция — 3. В заявлениях европейских министерств заявляется, что решение принято по согласованию с партнерами и связано с угрозой «национальной безопасности».
Кроме этого, 1 апреля Болгария объявила о решении выслать первого секретаря российского посольства. Власти заподозрили его в сборе информации, составляющей государственную тайну, и передаче ее другой стороне. Против дипломата возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. До этого София признала персонами нон грата двух российских дипломатов и попросила покинуть страну еще десять сотрудников дипмиссии.
Москва приняла ответные меры в отношении части стран, выслав дипломатов Литвы, Латвии, Эстонии, а также пообещав ответить на высылки из других стран. Представитель МИДа Мария Захарова назвала высылку российских дипломатов попыткой «политически» наказать Россию. «Мы прекрасно понимаем, что это демонстративная позиция коллективного Запада, обвиняющего нас в создании кризиса, пытающегося таким образом наказать политически», — сказала она.
Илья Фурсеев