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02:39 (мск), источник: Газета.Ру

Латвия заморозила недвижимость граждан РФ на 100 миллионов евро

Министр юстиции Латвии Янис Борданс сообщил, что страна заморозила недвижимость россиян на сумму более 100 млн евро. Об этом пишет РБК.

Источник: Reuters

«Как ожидается, число активов будет и дальше расти», — заявил Борданс. Еще в несколько миллионов он оценил заблокированный в Латвии принадлежащий россиянам автотранспорт — всего 66 автомобилей, связанных с теми, кто попал под санкции.

В конце марта Латвия объявила нежелательными в стране 25 деятелей культуры из России. Среди них — актеры Михаил Боярский, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, режиссер и актер Никита Михалков, и другие.

Ранее стало известно, что Швейцария заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащих россиянам.

Также Великобритания внесла в санкционные списки три британские компании в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

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