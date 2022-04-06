02:39 (мск), источник: Газета.Ру
Латвия заморозила недвижимость граждан РФ на 100 миллионов евро
Министр юстиции Латвии Янис Борданс сообщил, что страна заморозила недвижимость россиян на сумму более 100 млн евро. Об этом пишет РБК.
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«Как ожидается, число активов будет и дальше расти», — заявил Борданс. Еще в несколько миллионов он оценил заблокированный в Латвии принадлежащий россиянам автотранспорт — всего 66 автомобилей, связанных с теми, кто попал под санкции.
В конце марта Латвия объявила нежелательными в стране 25 деятелей культуры из России. Среди них — актеры Михаил Боярский, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, режиссер и актер Никита Михалков, и другие.
Ранее стало известно, что Швейцария заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащих россиянам.
Также Великобритания внесла в санкционные списки три британские компании в рамках очередного пакета антироссийских санкций.