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05:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден выделил Украине еще $100 млн военной помощи

США направят Украине еще $100 млн в качестве военной помощи на фоне российской военной операции в этой стране. Соответствующее постановление подписал президент США Джо Байден. Отмечается, что для этого придется урезать финансирование Минобороны США.

Источник: Reuters

«Я настоящим делегирую Государственному секретарю полномочия в соответствии с разделом 506 (а) (1) Федерального управления гражданской авиации распорядиться о сокращении оборонных статей и услуг Министерства обороны, а также военного образования и обучения на общую сумму до $100 млн для оказания помощи Украине», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Как уточнил позднее Госсекретарь США Энтони Блинкен, новый пакет помощи будет включать противотанковые системы.

По заявлению президента Джо Байдена, США отправляют на Украину системы ПВО, переносные противотанковые комплексы, стрелковое оружие, беспилотники и боеприпасы. Проект бюджета США на следующий год предусматривает выделение $682 млн на помощь Украине. США выделили Украине уже $1,6 млрд с начала военной операции России и $2,3 млрд с начала работы администрации Джо Байдена.

Виктория Колганова

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