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06:32 (мск), источник: РБК

Канада ввела санкции против Михельсона, Потанина и Вексельберга

Под канадские санкции также попали акционер «Сибура» Кирилл Шамалов и экс-глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

Источник: Reuters

Канада ввела новые санкции против девяти россиян, сообщается на сайте правительства страны.

Ограничительные меры затронули:

  • главу «Норникеля» Владимира Потанина;
  • главу НОВАТЭКа Леонида Михельсона;
  • основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга;
  • акционера «Сибура» Кирилла Шамалова;
  • экс-главу совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского и его жену Галину Пумпянскую;
  • основного владельца «Русагро» Вадима Мошковича;
  • главу компании «Марафон Групп» Александра Винокурова;
  • начальника Главного управления Генштаба ВС Игоря Костюкова.

Кроме этого, другим приказом Канада включила в свои санкционные списки еще девять граждан Белоруссии. В список, в том числе, попали заместители министра обороны Белоруссии Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко.

Как уточняется на сайте канадского правительства, попавшим под санкции будет запрещено совершать сделки с любой собственностью в Канаде и получать заемное финансирование.

С конца февраля многие западные страны начали вводить против России новые санкции. Как указывало агентство Bloomberg, Россия обошла Иран, Сирию и КНДР по числу введенных против страны санкций и стала мировым лидером в этом списке. Канада, в частности, закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и запретила российским кораблям и рыболовным судам заходить в свои порты или внутренние воды. Канадским банкам запретили проводить какие-либо операции с Центробанком России, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорил, что страна в скором времени прекратит принимать поставки сырой нефти из России.

Кроме этого, ограничения затронули российских чиновников, сотрудников СМИ и бизнесменов. Канада также ввела санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, «Газпрома», РЖД, «Транснефти», АЛРОСА, «РусГидро», «Ростелекома», РФПИ и других ключевых российских компаний и финансовых организаций.

Россия в ответ включила в собственный санкционный список 313 граждан Канады, включая глав правительства, МИДа и Минобороны этой страны.

Илья Фурсеев

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