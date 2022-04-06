06:32 (мск), источник: РБК
Канада ввела санкции против Михельсона, Потанина и Вексельберга
Под канадские санкции также попали акционер «Сибура» Кирилл Шамалов и экс-глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.
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Канада ввела новые санкции против девяти россиян, сообщается на сайте правительства страны.
Ограничительные меры затронули:
Кроме этого, другим приказом Канада включила в свои санкционные списки еще девять граждан Белоруссии. В список, в том числе, попали заместители министра обороны Белоруссии Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко.
Как уточняется на сайте канадского правительства, попавшим под санкции будет запрещено совершать сделки с любой собственностью в Канаде и получать заемное финансирование.
С конца февраля многие западные страны начали вводить против России новые санкции. Как указывало агентство Bloomberg, Россия обошла Иран, Сирию и КНДР по числу введенных против страны санкций и стала мировым лидером в этом списке. Канада, в частности, закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и запретила российским кораблям и рыболовным судам заходить в свои порты или внутренние воды. Канадским банкам запретили проводить какие-либо операции с Центробанком России, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорил, что страна в скором времени прекратит принимать поставки сырой нефти из России.
Кроме этого, ограничения затронули российских чиновников, сотрудников СМИ и бизнесменов. Канада также ввела санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, «Газпрома», РЖД, «Транснефти», АЛРОСА, «РусГидро», «Ростелекома», РФПИ и других ключевых российских компаний и финансовых организаций.
Россия в ответ включила в собственный санкционный список 313 граждан Канады, включая глав правительства, МИДа и Минобороны этой страны.
Илья Фурсеев