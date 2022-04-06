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07:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Постпред США при ООН: нельзя исключить Россию из СБ, но можно ее «изолировать» там

Исключение России из Совета безопасности ООН невозможно, однако США и их союзники будут делать все, чтобы сделать ее пребывание в этом органе «очень некомфортным». Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Источник: Reuters

«Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете Безопасности. Мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали», — сказала Томас-Гринфилд в эфире MSNBC (цитата по «РИА Новости»).

По словам постпреда, США ведут работу по исключению России из СПЧ ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН из-за событий в Буче Киевской области, призвал исключить Россию из состава организации или распустить совет. По его словам, организация не в состоянии эффективно реагировать на военную операцию России на Украине. Сейчас РФ имеет постоянное членство в Совбезе ООН и обладает правом вето.

Виктория Колганова

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