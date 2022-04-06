Постпред США при ООН: нельзя исключить Россию из СБ, но можно ее «изолировать» там

«Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете Безопасности. Мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали», — сказала Томас-Гринфилд в эфире MSNBC (цитата по «РИА Новости»).
По словам постпреда, США ведут работу по исключению России из СПЧ ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН из-за событий в Буче Киевской области, призвал исключить Россию из состава организации или распустить совет. По его словам, организация не в состоянии эффективно реагировать на военную операцию России на Украине. Сейчас РФ имеет постоянное членство в Совбезе ООН и обладает правом вето.