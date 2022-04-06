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07:19 (мск), источник: © РИА Новости

В России предложили установить особый правовой режим для майнинга

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными органами и представителями бизнес-сообщества подготовили предложения об установлении экспериментального правового режима для майнинга, говорится в ответе главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина.

Источник: © РИА Новости

«Минпромторгом России и Минстроем России совместно с другими заинтересованными федеральными органами и представителями бизнес-сообщества в 2021 году были подготовлены предложения об установлении экспериментального правового режима (»регуляторной песочницы«) для “добычи” цифровых валют с использованием вычислительных мощностей, размещенных на базе объектов тепловой генерации», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Предложения были направлены в правительство РФ.

Таким образом Минпромторг ответил на пакет предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке ЕР.

Как отмечается в письме Мантурова, министерство в целом считает данные предложения «актуальными и поддерживает инициативу партии по работе с ними».

«Подходы к регулированию выпуска и обращения цифровой валюты в РФ в настоящее время признаются актуальными и обсуждаются Банком России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе Минфином России, Росфинмониторингом, ФНС России, ФСБ России, МВД России и Генеральной прокуратурой РФ», — добавил министр.

Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ — в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.

Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.

При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.

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