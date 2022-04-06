В Совфеде рассказали о новом пакете мер поддержки в условиях санкций

Сенатор представляет «Единую Россию» в составе правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.
«Инициативы поддержат также производителей электронной компонентной базы и автокомпонентов», — говорится в телеграмм-канале партии.
По словам политика, «дополнительно обсуждается вопрос по смягчению административных процедур в сфере строительства, ответственности для бизнеса и проработке новых логистических цепочек».
«Рассчитываем, что уже существующие меры и те, которые предстоит принять в ближайшем будущем, позволят бизнесу быстро адаптироваться к новой экономической реальности и в целом поддержать устойчивость отраслей и секторов российской экономики», — сказал Журавлев.