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09:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Совфеде рассказали о новом пакете мер поддержки в условиях санкций

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Очередной пакет мер поддержки в условиях санкций коснется туристической, строительной, лесной и ряда других отраслей, он предусматривает налоговое стимулирование, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Источник: © РИА Новости

Сенатор представляет «Единую Россию» в составе правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

«Инициативы поддержат также производителей электронной компонентной базы и автокомпонентов», — говорится в телеграмм-канале партии.

По словам политика, «дополнительно обсуждается вопрос по смягчению административных процедур в сфере строительства, ответственности для бизнеса и проработке новых логистических цепочек».

«Рассчитываем, что уже существующие меры и те, которые предстоит принять в ближайшем будущем, позволят бизнесу быстро адаптироваться к новой экономической реальности и в целом поддержать устойчивость отраслей и секторов российской экономики», — сказал Журавлев.

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