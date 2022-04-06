Нидерланды запретили покидать страну 14 яхтам владельцев из России

По его данным, речь идет о 12 строящихся яхтах, в том числе суперяхтах длиной более 35 м и двух яхтах, находящихся на техническом обслуживании. Суда не могут покидать Нидерланды, доставляться или передаваться владельцам из-за санкций, введенных в отношении РФ.
В свою очередь Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что таможенные органы страны продолжают проверки. Дальнейшие расследования проводятся в отношении 15 производителей и пяти продавцов яхт.
«Мы заметили, что верфи в Нидерландах сотрудничают в полном объеме, несмотря на то, что санкции серьезно отразились на их деятельности», — отметила генеральный директор Таможенной службы Нидерландов Нанетта ван Схелвен.
В понедельник Нидерланды назначили бывшего главу МИД Стефа Блока координатором по соблюдению и контролю за выполнением санкций в отношении России. В его обязанности входит координация деятельности профильных министерств, ведомств и организаций, направленных на заморозку российских активов, блокировку финансовых операций и конфискацию объектов движимого и недвижимого имущества.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, главная цель — демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
Предоставляя в среду обновленную информацию парламенту, Хукстра заявил, что Нидерланды заморозили российские активы на сумму €516 млн и заблокировали переводы на сумму €155 млн.