11:19 (мск), источник: © РИА Новости
Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Нынешние санкции Запада против России напоминают методы инквизиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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«Сегодня мы своими глазами видим то, что наблюдала Европа практически всё прошедшее тысячелетие и за что в конце XX века покаялась Римская католическая церковь. Речь об инквизиции», — написал он в своем Telegram-канале.
«Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика», — заявил Медведев.
Он добавил, что в таких случаях «вопросы духовности — последнее, что интересовало наделённых огромной властью “праведников”.
Уничтожая неугодных, они устраивали откровенный разбой, присваивая себе их золото, недвижимость и прочее имущество. Сначала — мирские блага, а уже потом — борьба за святое дело.