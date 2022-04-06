Ученые узнали, как восприятие запахов зависит от национальности Люди предпочитают одинаковые запахи независимо от культурного происхождения
Фоторепортажи
8Названа «Мисс мира-2021»
7Переговоры России и Украины
11:19 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Нынешние санкции Запада против России напоминают методы инквизиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня мы своими глазами видим то, что наблюдала Европа практически всё прошедшее тысячелетие и за что в конце XX века покаялась Римская католическая церковь. Речь об инквизиции», — написал он в своем Telegram-канале.

«Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика», — заявил Медведев.

Он добавил, что в таких случаях «вопросы духовности — последнее, что интересовало наделённых огромной властью “праведников”.

Уничтожая неугодных, они устраивали откровенный разбой, присваивая себе их золото, недвижимость и прочее имущество. Сначала — мирские блага, а уже потом — борьба за святое дело.
Дмитрий Медведев
зампредседателя Совбеза РФ
Во время загрузки произошла ошибка.
 Очевидец рассказал, как националисты обращались с пленными летчиками
Украинский солдат сказал, кто издевается над пленными
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь