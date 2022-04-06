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11:28 (мск), источник: РБК

Глава МИД Китая призвал «создавать возможности для мира»

Все стороны должны проявлять сдержанность и открывать перспективы для переговоров по ситуации на Украине, так как, пока они продолжаются, есть возможность добиться прекращения огня и надежда на мир, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонных переговоров с главой МИД Канады Мелани Жоли.

Источник: РИА "Новости"

«Китай призывает все стороны мыслить спокойно и рационально, создавать возможности для мира и создавать условия для успеха переговоров», — сказал он.

По его словам, сейчас российско-украинские переговоры «сталкиваются с поворотами и трудностями», но, пока они продолжаются, «существует возможность прекращения огня и надежда на мир».

Жоли призвала Китай осудить российскую спецоперацию, так как это «должны сделать все страны», говорится в сообщении МИД Канады.

Китай осуждает санкции Запада против России.

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом уже говорил, что кризис на Украине — «это не то, что Китай хотел бы видеть». «Конфликт и конфронтация не отвечают чьим-либо интересам», — отмечал он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев хотел бы видеть Китай на своей стороне.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. 28 февраля Москва и Киев провели первый раунд переговоров. Последняя очная встреча российских и украинских представителей прошла 29 марта в Стамбуле, по ее итогам российская сторона обещала снизить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Затем диалог продолжился в формате видеоконференции. Накануне в российском МИДе заявили, что ведут с Украиной «интенсивные переговоры» по видеосвязи.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в попытках сорвать переговорный процесс и отвлечь от него внимание после публикации кадров из украинского города Буча. Фотографии и видеозаписи из населенного пункта, на которых, по информации Reuters, были видны тела мирных жителей, в ночь на 3 апреля обнародовали украинские власти и СМИ стран Запада. Мэр города Анатолий Федорук заявил AFP, что всех этих людей застрелили, а в братских могилах захоронены тела еще 280 человек. В Минобороны России ответили, что российские войска не имеют к этому отношения, так как покинули Бучу еще 30 марта, а во время их пребывания в городе «ни один местный житель не пострадал». В Кремле сочли публикации фейком.

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