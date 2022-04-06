МИД Греции заявил о высылке 12 российских дипломатов

«Они были объявлены нежелательными лицами в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — говорится в сообщении.
Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки. Статус нежелательной персоны не просто изолирует их от возможности работать, но и накладывает на них санкции. По словам Захаровой, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.
Официальный представитель МИД РФ предупредила европейские страны об ответных мерах за высылку российских дипломатов и уже постепенно предпринимает шаги против действий недружественных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль негативно относится к данным действиям стран Евросоюза. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.
5 апреля о своем решении выслать из страны 30 российских дипломатов сообщили в МИД Италии. Там отметили, что сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности». В это же время объявила о высылке 15 российских дипломатов Дания.
4 апреля посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну.
При этом Рига и Вильнюс 4 апреля объявили о понижении дипотношений с РФ, выслав российских послов и отозвав своих из Москвы. Как заявили «Известиям» в МИД Литвы, на данном этапе вопрос о полном прекращении дипломатических отношений с Россией не рассматривается. Дальнейшие меры будут зависеть от действий РФ, добавили в ведомстве.
За несколько месяцев решение о выдврении дипломатов РФ приняли: США (13), Польша (45), Германия (40), Франция (35), Италия (30), Испания (25), Словакия (35), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (13), Македония (5), Португалия (10), Ирландия (4), Черногория (1), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (16), а также Евросоюз (19 сотрудников постпредства России при ЕС).