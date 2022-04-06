На дне озера в Гватемале обнаружили город майя Специалисты смогли обнаружить остатки церемониальных центров, домов, стел и других сооружений на глубине от 12 до 20 м
Фоторепортажи
29Скончался Владимир Жириновский
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
14:36 (мск), источник: Ведомости

Кремль призвал к независимому расследованию событий в Буче

События в украинской Буче необходимо расследовать, но для этого нужно определиться с критериями беспристрастности и независимости такого расследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AFP 2022

«Безусловно чудовищную инсценировку Бучи нужно и должно расследовать. Но нужно определиться, что будет являться действительно беспристрастным независимым расследованием. Мы помним различные виды расследований, где Россия не была стороной последнее время и которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые. Очень важно избежать такой ситуации», — сказал Песков журналистам.

3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители. 5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза введут пятый пакет санкций в отношении России после публикации материалов из Бучи.

Минобороны России опровергло обвинения в применении насилия к мирным жителям в Буче и назвало происходящее провокацией.

В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта.

Справка
Как Украина, Россия и мир отреагировали на события в украинской БучеСША и ЕС обвиняют Россию в военных преступлениях, обещая новые санкции. Москва говорит об инсценировке и готовит данные для расследования действий нацбатальонов
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Политическая жизнь Владимира Жириновского
Военная операция на Украине
Небензя заявил, что Россия скоро представит в СБ ООН факты о ситуации в Буче
Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над российскими военными
Россия потребовала созыва заседания СБ ООН 4 апреля из-за ситуации в Буче
Россия доставила более 7,8 тысячи тонн гумпомощи на Украину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь