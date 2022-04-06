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14:32 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал о ходе российско-украинских переговоров

Переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, но не так быстро, как хотелось бы Москве, в ходе переговоров возникают обстоятельства, которые могут сорвать их, как ситуация в Буче, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

Он напомнил о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что каждый раз, когда возникает повод надеяться на продвижение в переговорах, появляются обстоятельства, которые блокируют процесс и могут сорвать переговоры. «Поэтому рабочий процесс продолжается, но идет гораздо более вязко, чем нам хотелось бы. Конечно бы мы хотели видеть большую динамику с украинской стороны», — отметил Песков. На вопрос, не сорвался ли процесс переговоров, он ответил: «Нет, он продолжается».

3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Минобороны России опровергло обвинения и назвало видеозаписи провокацией, сделанной уже после ухода российских военных из города с целью очернения России.

Очередной очный раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 29 марта, далее переговоры продолжаются в онлайн-формате. В Стамбуле украинская делегация передала российской письменные предложения по мирному соглашению, в которых предлагается установить внеблоковый и безъядерный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. В ответ российская сторона заявила о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.

Лавров ранее сообщил, что Россия рассматривает предложения Украины и готовит ответ на них. Лавров подчеркнул, что в переговорах есть «движение вперед» по внеблоковому и безъядерному статусу Украины.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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