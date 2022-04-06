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17:19 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными

Минобороны заявило, что Киев сорвал запланированный на 6 апреля обмен военнопленными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украинская сторона сорвала запланированный на среду обмен военнопленными, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинская сторона и в этом, чисто гуманитарном вопросе, проявляет непоследовательность и откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — граждан своей страны. Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной», — сказал генерал.

Он уточнил, что список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, «согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих сегодня с утра украинской стороной без объяснения причин также отвергнут».

«При этом, со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. Но они, граждане Украины, сегодня не смогут оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть», — подчеркнул Мизинцев.

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