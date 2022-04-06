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18:14 (мск), источник: RTVi

США ввели санкции против российских банков, первых лиц и их родных

Вашингтон 6 апреля объявил о введении нового пакета санкций против России. Он включает в себя меры общего плана и персональные санкции, сообщается на сайте Белого дома.

Источник: AP 2022

В сообщении указано, что новые ограничительные меры вводятся в связи с событиями в украинской Буче.

«Соединенные Штаты объявляют об экономических мерах по запрету новых инвестиций в России и вводят самые суровые финансовые санкции в отношении крупнейшего российского банка и нескольких наиболее важных государственных предприятий, а также в отношении российских правительственных чиновников и членов семей», — говорится в заявлении.

Полные блокирующие санкции затронут два крупных российских банка — Сбербанк и Альфа-банк.

В Альфа-банке уже заявили, что намерены работать «как обычно», но временно приостановят расчеты с контрагентами из Соединенных Штатов.

Кроме того, США полностью запрещают своим резидентам любые виды инвестиций в российскую экономику.

Также американский Минфин запретил России производить выплаты по госдолгу средствами, находящимися под юрисдикцией США.

Вводятся полные блокирующие персональные санкции в отношении «российских элит и членов их семей», включая «совершеннолетних детей президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина». Предусмотрено их «отрезание» от финансовой системы США и заморозка всех активов на американской территории.

Ранее в среду генеральный прокурор США Гарланд обвинил в нарушении санкционного режима российского миллиардера Константина Малофеева: по данным властей, он «использовал сообщников, чтобы попытаться избежать санкций и управлять СМИ по всей Европе». Американские власти изъяли предположительно связанные с ним миллионы долларов из банка в США.

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