Песков допустил разрыв дипотношений между Россией и странами Запада

Риск разрыва дипломатических отношений между Москвой и странами Запада возможен в случае продолжения высылки российских дипломатов. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
«Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями», — сказал он.
По словам представителя Кремля, выдворение дипломатов является решением, которое закрывает окно дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что сохранить внешнеполитическое взаимодействие необходимо, особенно в нынешних условиях.
Напомним, что очередная «волна высылки» началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Франция назвала персонами нон грата «около 30» россиян, Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, Италия выслала 30 российских дипломатов, а Испания — 25. Латвия и Эстония объявили о закрытии российских консульств, а также высылке 13 и 14 россиян соответственно.