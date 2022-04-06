Макрон заявил, что считает правильным поддержание диалога с Путиным

«Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции», — сказал Макрон в среду в эфире телеканала TF1. По его словам, это, в частности, «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе».
Макрон напомнил, что начал свой диалог с Путиным сразу после вступления на пост президента Франции в мае 2017 года. Такой диалог Макрон назвал «свои долгом» как главы Франции. При этом французский лидер отметил, что «этот диалог ведется без какой-либо наивности».
Комментируя подход Франции к ситуации на Украине, Макрон заявил, что политика Парижа сочетает диалог с применением санкций против России, чтобы добиться прекращения огня. Вместе с партнерами по ЕС Франция «готова предложить новые санкции в отношении России», подчеркнул президент республики.
Критика польским премьером Матеушем Моравецким французской политики диалога с Россией является необоснованной и возмутительной, сказал Макрон.
Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию.
«Я всегда был открыт для переговоров с Россией», — подчеркнул глава французского государства. Он отметил, что нынешние разговоры с Путиным посвящены ситуации на Украине и перспективам прекращения огня.
Ранее премьер Польши в оскорбительном тоне адресовал поучения президенту Франции по поводу его переговоров с российским лидером.
Макрон посещал Москву 7 февраля для переговоров с российским коллегой. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После диалога в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные разговоры. За последние недели президент Франции провел девять продолжительных телефонных разговоров с российским лидером.
Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, государства ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели санкции против российских физических и юридических лиц.