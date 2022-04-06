США не планируют отправлять войска на Украину

«Нет никакого намерения посылать войска на Украину и начинать войну с Россией», — сказала Псаки в ходе брифинга на площадке Белого дома. Она подтвердила, что позиция американского руководства по данному вопросу не изменилась.
Таким образом представитель Белого дома прояснила новые высказывания американского лидера. По итогам встречи с представителями национальных профсоюзов, которая прошла ранее в среду, Джо Байден обратился к участникам, сказав, что, «если ему предстоит отправиться на войну, то он отправится на нее вместе с ними».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.