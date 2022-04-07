00:48 (мск), источник: Известия
Кэш сюда: маткапитал разрешат обналичивать не только малоимущим
На что можно будет потратить 5% средств сертификата.
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В России хотят разрешить выдавать до 5% материнского капитала наличными всем семьям, которые имеют на него право, а не только малоимущим. Перечень нужд, на которые можно будет потратить наличные средства, должен быть утвержден правительством дополнительно. Такой законопроект депутаты планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, рассказали «Известиям» в комитете ГД по вопросам семьи, женщин и детей. Сегодня часть маткапитала наличными могут получать только семьи с низкими доходами в качестве ежемесячной выплаты в размере регионального детского прожиточного минимума.
Получить всё
В России хотят позволить выдавать до 5% материнского капитала из его остатков наличными всем семьям, имеющим на него право, назависимо от их дохода. Соответствующий законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию, рассказала «Известиям» один из его разработчиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Согласно пояснительной записке к проекту (есть у «Известий»), «средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд». Их перечень предлагается утвердить правительству, сказано в документе. В нем же отмечено, что компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений. Предполагается выдавать деньги однократно, уточнила Татьяна Буцкая.
На использование маткапитала выдается специальный сертификат. Средства можно направить на покупку жилья и ипотеку, обучение детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и накопительную пенсию матери. Кроме того, семьи с низкими доходами могут получать из средства капитала ежемесячную выплату в размере регионального детского прожиточного минимума. По данным Пенсионного фонда, большая часть людей использует средства на улучшение жилищных условий.
В 2022 году после индексации на первого рожденного или усыновленного ребенка выдается 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей.
— Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить всё, что им положено по закону, — сказала Татьяна Буцкая.
Кроме того, в сегодняшней непростой ситуации любая поддержка семей крайне важна, подчеркнула парламентарий. Ранее из маткапитала родителям единовременно выплачивались поддерживающие средства: 12 тыс. рублей в 2009 и 2010 годах, 20 тыс. рублей — в 2015-м, 25 тыс. — в 2016-м, — напомнила Татьяна Буцкая.
— Инициативу по возможности частичной выплаты маткапитала наличными необходимо поддерживать. Для этого, например, можно предусмотреть возможность использования средств при покупке строительных материалов для ремонта жилья, которое приобретается по программе, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Действительно, если средства капитала используются для улучшения жилищных условий, то в новой квартире нужно обустроить детскую, а если на учебу, то закупить учебники, сказал член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук. Поэтому предложение не нарушает целевого характера господдержки, подчеркнул он.
Законопроект в Минтруд пока не поступал, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Редакция также направила запрос в Пенсионный фонд.
Первая необходимость
Деньги следует выделять на те товары и услуги, которые в первую очередь закрывают потребности ребенка, считает генеральный директор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Это могут быть медстраховка или платные медицинские услуги и лекарства, товары личной гигиены (памперсы, различные присыпки с маслами для малышей), товары на первые годы жизни ребенка: коляски, постельное белье, детская одежда и обувь, игрушки, пояснил он.
— Стоит включить и продукты питания. Жизнь сегодня непростая, и я бы шел от товаров первой необходимости к сопутствующим, — добавил Дмитрий Томилин.
Часть граждан живет в постоянном стрессе из-за хронического недостатка средств даже для покрытия повседневных нужд, отметил директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский. По товарам и услугам наиболее оптимальным будет статистика по запросам тех семей, где и будет применяться расширение использования маткапитала, считает он.
— Есть риск, который пытаются не допустить власти, например, мошенничества при обналичивании материнского капитала. Таких схем на рынке было выявлено достаточно много, — сказал экономист, основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко.
По мнению эксперта, порог в 5% снятия наличных практически полностью исключает нецелевое использование этих средств. Также в дальнейшем, чтобы эти деньги попали в экономику, можно было бы разрешить их инвестирование по принципу пенсионных средств, считает Егор Клопенко.
Мария Перевощикова