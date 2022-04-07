Пашинян и Алиев поручили начать подготовку к мирным переговорам

«Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министерствам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между двумя странами», — говорится в сообщении.
«По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что комиссия будет также заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы.
В ходе встречи премьер-министр Армении заявил о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, гуманитарных проблемах в результате последних действий азербайджанских подразделений.
«Обсуждены вопросы реализации договоренностей в рамках трехсторонних (лидеров Армении, РФ и Азербайджана) заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также состоявшейся в Брюсселе 14 декабря встречи (Пашиняна, Алиева и Мишеля — ред.)», — говорится в сообщении.
Глава Евросовета на выступлении в Брюсселе по итогам встречи заявил о достижении сторонами значительного прогресса.
«Для ЕС очень важна стабильность и процветание Закавказья, поэтому мы вовлечены в поддержку всех позитивных усилий, строительства мер доверия. Сегодня мы добились значительного прогресса. Мы договорились запустить процесс мирных переговоров для подготовки возможного мирного договора, обсуждения всех необходимых составляющих такого договора», — сказал Мишель.
Мишель также выразил надежду на достижения прогрессы в ближайшие недели. «Я чувствую, что есть воля всех сторон добиться прогресса, взаимодействовать, определять приоритеты и конкретные шаги», — сказал Мишель.
Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов 11 марта сообщил турецким СМИ, что Азербайджан представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами. Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева пояснила РИА Новости, что в предложениях Баку отражены пять базовых принципов нормализации отношений с Арменией, в частности взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности двух стран, отказ от территориальных претензий.
В МИД Армении заявляли, что Ереван ответил на предложения Азербайджана и обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору с Баку на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского заключительного акта.