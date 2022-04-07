Посол обвинил США в «прямом ударе» санкциями по россиянам

Американские санкции против Альфа-банка и Сбербанка показывают «истинные» цели Вашингтона, эти действия направлены против обычных россиян, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Большинство россиян хранят [в этих банках] свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — сказал дипломат.
США применяют «безостановочные санкционные выпады», считает он, из-за введения новых ограничений наносится ущерб мировой экономике. В частности, продолжил Антонов, иностранные партнеры лишаются взаимовыгодного сотрудничества, зарубежные компании остаются без прибыли, которые необходима в текущее время «экономической турбулентности».
Российский посол также счел, что США намерены запятнать репутацию России, создавая препятствия для обслуживания государственного долга.
Несмотря на это Москва «продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства.», — подчеркнул дипломат.
О введении полных блокирующих санкций против Альфа-банка и Сбербанка власти США объявили днем ранее — 6 апреля. В рамках ограничительных мер связанные с финансовой системой США активы банков будут заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес. На Сбербанк приходится около трети активов всего российского банковского сектора, сказано в сообщении Белого дома, это делает его положение значимым для всей экономики России.
Согласно данным Центробанка России, на 1 января этого года совокупные активы всех кредитных организаций в России равнялись 120,53 трлн руб., тогда как активы «Сбера» составляли 38,63 трлн руб. Сбербанк занимают ключевые позиции в кредитовании компаний и граждан.
Неназванный высокопоставленный американский чиновник сообщил Reuters, что под санкции не подпадут транзакции, связанные с оплатой за поставки энергоносителей.
В Сберанке заверили РБК, что продолжают работать в обычном режиме, а ограничительные меры не окажут значительного влияния на его работу. «[Санкции] никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям», — пояснили в банке.
Аналогичное заявление сделали в Альфа-Банке, указав, что против России ввели уже более 8,2 тыс. санкций. «Что это значит? В общем ничего. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно», — добавили в банке. В Альфа-банке добавили, что клиенты могут по-прежнему пользоваться в пределах страны карты Mastercard, Visa и «Мир», для юрлиц все услуги также остались доступными.
«Ограничения коснутся операций с долларами, кроме того, банк приостановит расчеты с контрагентами из США», — сказано в сообщении Альфа-банка.
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