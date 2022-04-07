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05:22 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Бразилии назвал незаконными односторонние санкции против России

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса назвал незаконными односторонние санкции, введенные отдельными странами в отношении России в свете текущей ситуации на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Мало того, что они являются незаконными с точки зрения международного права, санкции к тому же могут усугубить экономические последствия данного конфликта и негативно сказаться на цепочках поставок товаров первой необходимости, таких как продовольствие и базовое сырье», — заявил он в среду, выступая на заседании парламентской комиссии по внешним связям.

По мнению дипломата, будучи избирательными, эти санкции служат интересам узкого круга государств и наносят урон абсолютному большинству стран, «в основном развивающихся, которые в большей степени зависят от импорта продовольствия».

Кроме того, эти страны, как правило не имеют финансовых возможностей, чтобы перенести ограничительные меры.

Что касается интересов его страны, Франса подчеркнул, что основное беспокойство Бразилиа связано с обеспечением непрерывности поставок удобрений необходимых для местного агробизнеса и обеспечения продовольственной безопасности населения не только Бразилии, но и всего мира. «Мы внимательно следим за санкциями и другими ограничительными мерами, оцениваем их последствия и определяем новые направления действий», — пояснил он. Так, по словам дипломата, республика изучает возможности импорта удобрений из Ирана, Канады, Нигерии и Саудовской Аравии и ведет соответствующие переговоры с производителями.

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В частности, отметил Франса, президент Бразилии Жаир Болсонару затронул тему возможных поставок Эр-Риядом удобрений в ходе недавнего телефонного разговора с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Ранее сообщалось, что в мае его ждут с визитом в Бразилии. Дипломат также напомнил, что обсуждал с американским коллегой Энтони Блинкеном возможность покупки излишков удобрений у стран, находящихся под санкциями, в том числе у Ирана и России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции.

Болсонару заявил, что его страна должна исходить из собственных интересов в сложившейся ситуации. Постоянный представитель южноамериканской республики в ООН осудил и призвал к пересмотру решений о поставках вооружений на Украину и введении санкций в связи с российской военной операцией в этой стране.

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