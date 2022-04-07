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06:32 (мск), источник: РБК

NYT узнала о разногласиях в НАТО по вопросу отношений с Россией

Польша и страны Прибалтики выступают за усиление давления членов НАТО на Россию, однако Франция, Германия и Турция этому противятся, сообщили источники NYT. Ранее премьер Польши раскритиковал Макрона за диалог с Путиным.

Источник: AFP 2022

Страны НАТО разделились во мнениях о дальнейшей политике в отношении России на фоне конфликта на Украине, Польша и страны Прибалтики призывают к увеличению давления, пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников.

Варшава и прибалтийские страны настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и выступают за меры, которые «поставят Россию на колени». Все, что Россия может представить как победу, опасаются они, нанесет значительный ущерб безопасности Европы, считают они.

Собеседники газеты указывают, что Германия, Франция и Турция намерены поддерживать контакты с властями России вне зависимости от происходящего.

Ранее контакты французского президента Эмманюэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным вызвали критику польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Тот заявил, что переговоры Путина и Макрона не помогли предотвратить военные действия на Украине и потребовал «четких и решительных» санкций против Москвы. Макрон в ответ сказал, что не отрицает наличие постоянных контактов с президентом России, и заверил, что с самого начала президентского срока в 2017 ведет с ним разговор «без наивности».

«Я никогда не потворствовал ему, в отличие от других. Я думаю, что это мой долг», — подчеркнул Макрон.

Представитель российского президента Дмитрий Песков в начале апреля заявил, что способность Турции самостоятельно проводить внешнюю политику, не присоединяясь к санкциям против России «дорогого стоит», это ценят в Москве.

Эта страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО — а что такое сказать НАТО — это сказать Вашингтону — что вы знаете, мы не присоединимся к санкциям, и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно.
Дмитрий Песков

По его мнению, турецкий президент Реджеп Эрдоган не находится «в мейнстриме» вместе с европейскими государствами. «Все европейцы в мейнстриме, но за свой счет. А деньги зарабатывает Вашингтон, а европейцы стреляют себе в ногу и все назло России», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

Михаил Добрунов

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