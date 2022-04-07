NYT узнала о разногласиях в НАТО по вопросу отношений с Россией

Страны НАТО разделились во мнениях о дальнейшей политике в отношении России на фоне конфликта на Украине, Польша и страны Прибалтики призывают к увеличению давления, пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников.
Варшава и прибалтийские страны настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и выступают за меры, которые «поставят Россию на колени». Все, что Россия может представить как победу, опасаются они, нанесет значительный ущерб безопасности Европы, считают они.
Собеседники газеты указывают, что Германия, Франция и Турция намерены поддерживать контакты с властями России вне зависимости от происходящего.
Ранее контакты французского президента Эмманюэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным вызвали критику польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Тот заявил, что переговоры Путина и Макрона не помогли предотвратить военные действия на Украине и потребовал «четких и решительных» санкций против Москвы. Макрон в ответ сказал, что не отрицает наличие постоянных контактов с президентом России, и заверил, что с самого начала президентского срока в 2017 ведет с ним разговор «без наивности».
«Я никогда не потворствовал ему, в отличие от других. Я думаю, что это мой долг», — подчеркнул Макрон.
Представитель российского президента Дмитрий Песков в начале апреля заявил, что способность Турции самостоятельно проводить внешнюю политику, не присоединяясь к санкциям против России «дорогого стоит», это ценят в Москве.
Эта страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО — а что такое сказать НАТО — это сказать Вашингтону — что вы знаете, мы не присоединимся к санкциям, и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно.
По его мнению, турецкий президент Реджеп Эрдоган не находится «в мейнстриме» вместе с европейскими государствами. «Все европейцы в мейнстриме, но за свой счет. А деньги зарабатывает Вашингтон, а европейцы стреляют себе в ногу и все назло России», — резюмировал пресс-секретарь президента России.