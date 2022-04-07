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09:07 (мск), источник: © РИА Новости

Более 14,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу России за сутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр — РИА Новости. Более 14,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14500 граждан», — говорится в сообщении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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