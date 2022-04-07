09:13 (мск), источник: РБК
Сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины
Сенат США в среду одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза.
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Группа законодателей от Демократической и Республиканской партий внесла документ в верхнюю палату в конце января, еще до начала российской военной операции на Украине, после появления в СМИ сообщений о подготовке Москвой вторжения. Законопроект предполагает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями по поставкам вооружений «для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей». Документ позволит главе государства обходить бюрократические препятствия — это ускорит доставку оружия.
Действие расширенных полномочий американского лидера истекает в случае прекращения конфликта (под конфликтом авторы подразумевают происходящее в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма к России в 2014 году) и сокращения числа российских войск у украинской границы до состояния марта 2021 года. В законопроекте отмечается, что кибератаки, осуществляемые из России и направленные на объекты критической инфраструктуры Украины, будут классифицироваться как вооруженное нападение.
Теперь документ должна одобрить палата представителей. Если это произойдет, законопроект будет направлен на подпись президенту.
В середине марта президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон поставит Украине военную помощь на $1 млрд. В пакет вошли 9 тыс. противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, беспилотники и другие вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский не раз просил американскую администрацию предоставить Киеву дополнительные оружие и технику, в том числе ракеты и самолеты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью власти называют «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. В Минобороны заявляют, что наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.
По данным ООН, с начала конфликта по 2 апреля на Украине погибли 1417 мирных жителей, еще 2038 были ранены. В стране действует военное положение, Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.