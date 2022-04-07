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09:10 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Украины потребовал от стран-членов НАТО предоставить Киеву оружие

Дмитрий Кулеба призвал «всех союзников отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается».

Источник: AP 2022

БРЮССЕЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-члены НАТО обеспечить Киев вооружением.

«Моя повестка очень простая, в ней только три пункта — это оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас — это обеспечить ее всем необходимым, — сказал Кулеба в четверг журналистам в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД стран НАТО. — Это мое сообщение союзникам, оно очень простое. Я призываю всех союзников отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается».

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