09:10 (мск), источник: ТАСС
Глава МИД Украины потребовал от стран-членов НАТО предоставить Киеву оружие
Дмитрий Кулеба призвал «всех союзников отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается».
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БРЮССЕЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-члены НАТО обеспечить Киев вооружением.
«Моя повестка очень простая, в ней только три пункта — это оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас — это обеспечить ее всем необходимым, — сказал Кулеба в четверг журналистам в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД стран НАТО. — Это мое сообщение союзникам, оно очень простое. Я призываю всех союзников отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается».