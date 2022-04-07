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10:22 (мск), источник: РБК

Нефтяное эмбарго не вошло в пятый пакет санкций ЕС против России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что запрет на поставки нефти в Брюсселе обсудят в следующий понедельник, а пятый пакет санкций будет принят не позднее 8 апреля.

Источник: Reuters

Нефтяное эмбарго не входит в ближайший пакет санкций ЕС против России, но его обсудят в следующий понедельник, 11 апреля, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает Reuters.

По его словам, пятый пакет санкций будет принят не позднее 8 апреля.

«Может, сегодня днем, самое позднее — завтра», — сказал он.

5 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Брюсселе обсуждают санкции в отношении российской нефти, в том числе налог на ее импорт и «особые платежные каналы» наподобие эскроу-счетов, средства с которых нельзя снять до выполнения определенных обязательств.

По словам фон дер Ляйен, в пятый пакет санкций войдут запрет российским компаниям участвовать в госзакупках в странах ЕС, запрет на транзакции с четырьмя российскими банками (в том числе ВТБ), запрет российским судам заходить в порты ЕС (исключение — перевозки сельхозпродукции, продуктов питания и энергоносителей) и запрет деятельности российских и белорусских автотранспортных компаний, запрет экспорта в Россию квантовых компьютеров и полупроводников, запрет на импорт российских древесины, цемента, морепродуктов, спиртного. Будут расширены и персональные санкции.

До этого CNBC сообщал, что новые санкции Евросоюза могут затронуть лизинг самолетов, экспорт и импорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, но глава Еврокомиссии не назвала этих мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный запрет ЕС на поставки нефти из России негативно повлияет на энергобалансы континента и вызовет изменения на мировом рынке. США при этом «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».

Министр финансов США Джанет Йеллен 6 апреля предупредила, что введение всеми западными странами эмбарго на поставки российской нефти может привести к стремительному росту цен на нее.

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