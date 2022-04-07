Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства

«Безусловным приоритетом Правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия наших граждан. Мы решали задачу так, чтобы в первую очередь помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается», — сказал он.
Премьер напомнил об индексации пенсий и дополнительных выплатах пенсионерам, адресной поддержке семьям с детьми, помощи в организации детского отдыха с возвратом родителям части средств за путевку в летний лагерь.
«В итоге около 400 тысяч детей интересно и с пользой для здоровья провели свои каникулы. В этом году их будет еще больше. Ведь по поручению президента мы продлили эту программу, и уже сейчас мамы и папы могут купить путевку. А мы им компенсируем половину стоимости», — сказал он.
Программа материнского капитала, по словам премьера, будет продолжена.
Мишустин напомнил об изменении порядка оплаты больничных по уходу за ребенком до восьми лет — теперь он составляет 100% от среднего заработка и не зависит от стажа.
«Люди ждут от нас решения конкретных вопросов, влияющих на качество жизни. Достойная социальная поддержка, современная медицина нужны в любом городе и населенном пункте. Не меньшее значение имеет и возможность дать ребенку хорошее образование», — добавил премьер.