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13:00 (мск), источник: © РИА Новости

Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за год в Госдуме.

Источник: © РИА Новости

«Безусловным приоритетом Правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия наших граждан. Мы решали задачу так, чтобы в первую очередь помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается», — сказал он.

Премьер напомнил об индексации пенсий и дополнительных выплатах пенсионерам, адресной поддержке семьям с детьми, помощи в организации детского отдыха с возвратом родителям части средств за путевку в летний лагерь.

«В итоге около 400 тысяч детей интересно и с пользой для здоровья провели свои каникулы. В этом году их будет еще больше. Ведь по поручению президента мы продлили эту программу, и уже сейчас мамы и папы могут купить путевку. А мы им компенсируем половину стоимости», — сказал он.

Программа материнского капитала, по словам премьера, будет продолжена.

Мишустин напомнил об изменении порядка оплаты больничных по уходу за ребенком до восьми лет — теперь он составляет 100% от среднего заработка и не зависит от стажа.

«Люди ждут от нас решения конкретных вопросов, влияющих на качество жизни. Достойная социальная поддержка, современная медицина нужны в любом городе и населенном пункте. Не меньшее значение имеет и возможность дать ребенку хорошее образование», — добавил премьер.

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