Ученые узнали, как восприятие запахов зависит от национальности Люди предпочитают одинаковые запахи независимо от культурного происхождения
Фоторепортажи
8В Японии произошло сильное землетрясение
9Самые невозможные города
12:52 (мск), источник: © РИА Новости

Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране.

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как это решение оценивается в Кремле и как оно отразится на дальнейших отношениях с США.

Законопроект о ленд-лизе для Украины был внесен в сенат США в январе. В начале апреля в связи с событиями на Украине его рассмотрел комитет сената США по международным отношениям. После одобрения в сенате проект отправится в палату представителей, при принятии там — к президенту США, и только потом он станет законом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Санкции США против Сбербанка - удар по простым россиянам'
'Я счастливый — сказал все, что хотел'. Каким запомнили Жириновского
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Небензя заявил, что Россия скоро представит в СБ ООН факты о ситуации в Буче
Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над российскими военными
Россия потребовала созыва заседания СБ ООН 4 апреля из-за ситуации в Буче
Россия доставила более 7,8 тысячи тонн гумпомощи на Украину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь