Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков

Ранее сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране.
«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как это решение оценивается в Кремле и как оно отразится на дальнейших отношениях с США.
Законопроект о ленд-лизе для Украины был внесен в сенат США в январе. В начале апреля в связи с событиями на Украине его рассмотрел комитет сената США по международным отношениям. После одобрения в сенате проект отправится в палату представителей, при принятии там — к президенту США, и только потом он станет законом.