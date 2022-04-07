Песков заявил, что Россия ответит на продолжение оголтелых рестрикций Запада

«Реакция — как и на все остальные санкции. Мы, конечно, считаем, что сами по себе эти санкции — это продолжение совершенно оголтелой линии на введение разных рестрикций», — сказал Песков журналистам в четверг. По его словам, «в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей говорит сама за себя». «Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке, это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело», — указал представитель Кремля.
«Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым», — пообещал пресс-секретарь российского лидера.
В среду американская администрация объявила о введении новых санкций против РФ, в том числе в отношении «взрослых детей» Путина, а также супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Также в среду Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка, запрете на импорт продуктов российской черной металлургии, на осуществление инвестиций в России, пообещала отказаться от импорта угля из России к концу текущего года, а также объявила о персональных санкциях в отношении восьми россиян.