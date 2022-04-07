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13:05 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что Россия ответит на продолжение оголтелых рестрикций Запада

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада. При этом представитель Кремля считает, что введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина «говорит само за себя».

Источник: РИА "Новости"

«Реакция — как и на все остальные санкции. Мы, конечно, считаем, что сами по себе эти санкции — это продолжение совершенно оголтелой линии на введение разных рестрикций», — сказал Песков журналистам в четверг. По его словам, «в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей говорит сама за себя». «Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке, это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело», — указал представитель Кремля.

«Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым», — пообещал пресс-секретарь российского лидера.

В среду американская администрация объявила о введении новых санкций против РФ, в том числе в отношении «взрослых детей» Путина, а также супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Также в среду Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка, запрете на импорт продуктов российской черной металлургии, на осуществление инвестиций в России, пообещала отказаться от импорта угля из России к концу текущего года, а также объявила о персональных санкциях в отношении восьми россиян.

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