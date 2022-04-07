Лавров заявил об отходе Украины от сделанных в Стамбуле предложений

«Напомню, в том стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем “эффективном контроле”, причем по состоянию на 23 февраля», — пояснил Лавров.
Кроме того, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов, это неприемлемо, подчеркнул Лавров.
Кремль неоднократно ранее говорил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после согласования письменного варианта соглашения.
Помимо этого, Лавров напомнил, что в предыдущем варианте документа любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся с согласия всех стран-гарантов, включая Россию. «Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь речь идет о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России», — сказал министр иностранных дел.
По его мнению, все это демонстрирует недоговороспособность Киева, «линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий».
Очные переговоры между делегациями Украины и России состоялись в Стамбуле 29 марта. После их окончания замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что «в связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость», Москва решила сократить «военную активность на киевском и черниговском направлениях».
Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский говорил, что Киев передал письменные предложения по политическому урегулированию ситуации — «согласованные, как мы понимаем, с руководством Украины», отметил он. Так, например, по словам Мединского, Украина сообщила, что готова отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем и стать постоянно нейтральным государством с международно-правовыми гарантиями, которые в то же время не будут распространяться на территории Донбасса и Крыма. Также Украина хотела бы, чтобы Россия не возражала против вступления страны в ЕС.
По словам представителей украинской делегации, которые также рассказали о предложениях, Украина предлагала на 15 лет зафиксировать разные позиции двух стран по статусу Крыма, а проблему республик Донбасса обсуждать на уровне президентов России и Украины. Также Киев предлагал, чтобы международные военные учения на территории Украины проводились с согласия стран гарантов, в качестве которых страна хотела бы видеть Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Кроме того, глава украинской делегации Давид Арахамия отмечал, что в соответствии с Венской конвенцией договор, заключенный под давлением, не считается действующим, поэтому его нужно заключать после отвода войск.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Минобороны России после переговоров сообщило, что российские военные в рамках спецоперации на Украине выполнили все задачи на киевском и черниговском направлениях. По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, военное командование планировало сковать силы Украины на поле боя и нанести такое поражение, которое не позволило бы Киеву использовать военные силы на донбасском направлении — его российские Вооруженные силы определили для себя как главное.
В ночь на 3 апреля украинские власти и западные СМИ в ночь на 3 апреля распространили фото и видео из Бучи, на которых видны тела людей — по данным Reuters, это мирные жители. Мэр города Анатолий Федорук заявил AFP, что запечатленных на фото людей застрелили.
В Минобороны России эти материалы назвали провокацией. Там заявили, что российские военные покинули Бучу 30 марта и они не причастны к убийствам мирного населения. За то время, пока город контролировала российская армия, «ни один местный житель не пострадал», сказали в ведомстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фото и видео из Бучи фейком, и «хорошо срежиссированнымтрагическим шоу».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после публикаций видео- и фотографий из Бучи заявил, что украинская сторона пыталась прервать переговоры с Россией. Фотографии и видеозаписи с изображениями тел людей он назвал провокацией, целью которой было «отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия».