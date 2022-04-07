15:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Лукашенко заявил, что на Украине проводилась спецоперация по освобождению задержанных белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы провели спецоперацию по освобождению граждан республики, задержанных на Украине. По его словам, задержаны были до сотни человек, это в основном водители автомобилей. При этом на Украине все еще остаются несколько человек, по ним, по мнению Лукашенко, «надо жестко поставить условия» украинскому посольству.