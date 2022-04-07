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15:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что на Украине проводилась спецоперация по освобождению задержанных белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы провели спецоперацию по освобождению граждан республики, задержанных на Украине. По его словам, задержаны были до сотни человек, это в основном водители автомобилей. При этом на Украине все еще остаются несколько человек, по ним, по мнению Лукашенко, «надо жестко поставить условия» украинскому посольству.

Источник: Reuters

Операцию, по словам Лукашенко, провели «блестяще». «Даже вы не заметили. Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия, что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому», — сказал он на заседании Совбеза республики (цитата по БелТА). В связи с операцией Лукашенко поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в ней.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Западные страны считают, что Белоруссия тоже в ней участвует, однако Александр Лукашенко заявлял, что на Украине нет «ни одного белорусского патрона».

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Виктория Колганова

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