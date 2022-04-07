Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в СПЧ

За принятие резолюции голосовало 93 страны, против — 24, 58 воздержались. Согласно правилам организации, государство можно отстранить от участия в Совете, если за это проголосуют две трети государств-членов в Генассамблее.
В проекте резолюции говорится, что Генеральная Ассамблея может «приостановить действие права членства в Совете по правам человека члена Совета, который совершает грубые систематические нарушения прав человека».
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет добиваться исключения России из СПЧ.
В ответ на это официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что исключение России из состава СПЧ создаст «опасный прецедент».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что исключение России из Совета немыслимо, так как орган станет неполноценным.