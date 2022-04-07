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19:12 (мск), источник: Газета.Ру

Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в СПЧ

Генассамблея ООН по итогам голосования приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека — вспомогательном органе Генассамблеи. Об этом сообщает CNN.

Источник: AFP 2022

За принятие резолюции голосовало 93 страны, против — 24, 58 воздержались. Согласно правилам организации, государство можно отстранить от участия в Совете, если за это проголосуют две трети государств-членов в Генассамблее.

В проекте резолюции говорится, что Генеральная Ассамблея может «приостановить действие права членства в Совете по правам человека члена Совета, который совершает грубые систематические нарушения прав человека».

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет добиваться исключения России из СПЧ.

В ответ на это официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что исключение России из состава СПЧ создаст «опасный прецедент».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что исключение России из Совета немыслимо, так как орган станет неполноценным.

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