Песков назвал предотвращение Третьей мировой целью операции на Украине

«Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма нападает на Россию и на российский Крым. Применяя статью 5 Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть третья мировая война. Что сейчас осуществляется — это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны», — заявил Песков в эфире британского телеканала Sky News.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.