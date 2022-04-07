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20:05 (мск), источник: Известия

Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН

Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом заявил в четверг, 7 апреля, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Источник: AP 2022

«Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», — сказал он после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства РФ в Совете.

Ранее в этот день заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

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В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН.

Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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