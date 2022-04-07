Новый мэр Мариуполя заявил, что погибли около 5 тыс. мирных жителей

«Порядка 5 тысяч человек», — ответил он на вопрос о числе жертв среди мирного населения.
По его словам, город покинули около 250 тыс. жителей.
«Да, отток продолжается, но я уверен, что тысяч 300 у нас осталось. Самый плохой прогноз — 250, не меньше. У нас есть Приморский район — только там 40 тысяч. Кальмиусский большой район. Октябрьский сейчас практически освобожден. Там около 100 тыс. человек», — сказал Иващенко, уточнив, что население города составляло около 600 тыс. человек.
Как сообщил Иващенко, «разрушено или частично разрушено около 60−70% жилого фонда», при чем в половине случаев причиной разрушений были «прилеты и “Градов”, и артиллерийских снарядов, и минометов». По оценке мэра, «примерно 10% жилого фонда — невосполнимые потери, под снос».
Константин Иващенко был назначен главой администрации Мариуполя 6 апреля указом главы ДНР Дениса Пушилина.