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21:21 (мск), источник: ТАСС

Новый мэр Мариуполя заявил, что погибли около 5 тыс. мирных жителей

МАРИУПОЛЬ, 7 апреля. /Корр. ТАСС Гянжеви Гаджибалаев/. Порядка 5 тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в результате боев и обстрелов. Об этом сообщил ТАСС новый мэр города Константин Иващенко.

Источник: РИА "Новости"

«Порядка 5 тысяч человек», — ответил он на вопрос о числе жертв среди мирного населения.

По его словам, город покинули около 250 тыс. жителей.

«Да, отток продолжается, но я уверен, что тысяч 300 у нас осталось. Самый плохой прогноз — 250, не меньше. У нас есть Приморский район — только там 40 тысяч. Кальмиусский большой район. Октябрьский сейчас практически освобожден. Там около 100 тыс. человек», — сказал Иващенко, уточнив, что население города составляло около 600 тыс. человек.

Как сообщил Иващенко, «разрушено или частично разрушено около 60−70% жилого фонда», при чем в половине случаев причиной разрушений были «прилеты и “Градов”, и артиллерийских снарядов, и минометов». По оценке мэра, «примерно 10% жилого фонда — невосполнимые потери, под снос».

Константин Иващенко был назначен главой администрации Мариуполя 6 апреля указом главы ДНР Дениса Пушилина.

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