Песков сообщил о значительных потерях российских войск на Украине

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он отметил, что российские власти надеются на завершение спецоперации в обозримом будущем либо путем достижения поставленных целей военными методами, либо путем мирных переговоров.
«Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», — сказал он. Так, по его словам, Мариуполь «будет освобожден от националистических батальонов».
«Мы надеемся, что это случится вскоре в ходе операции», — отметил Песков.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
Российское Минобороны отчитывалось о потерях российских войск дважды за все время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным российского ведомства, в ходе операции на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения. Потери украинских военных, по последним данным Минобороны, составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненые и выбывшие из строя по другим причинам.