Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке

«До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке 7 апреля… Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов», — заявили в дипмиссии.
Ранее стало известно, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Этот монумент возвели в честь советских солдат, павших в битве за Берлин в 1945 году.
В посольстве назвали случившееся «подлой акцией», направленной на «циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма».
Дипломаты также указали на недопустимость «терпимого отношения к любым проявлениям ксенофобии и расизма, попыткам разжигания в Германии русофобских настроений, дискриминации русскоязычных граждан».
Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича — фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.
В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергался атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене.
В связи с данными инцидентами посольство в Германии 30 марта направило ноту в немецкий МИД, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.