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00:26 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за вандализма в Трептов-парке

БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Посольство России направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов в Трептов-парке в Берлине, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

Источник: РИА "Новости"

«До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке 7 апреля… Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов», — заявили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Этот монумент возвели в честь советских солдат, павших в битве за Берлин в 1945 году.

В посольстве назвали случившееся «подлой акцией», направленной на «циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма».

Дипломаты также указали на недопустимость «терпимого отношения к любым проявлениям ксенофобии и расизма, попыткам разжигания в Германии русофобских настроений, дискриминации русскоязычных граждан».

Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича — фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.

В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергался атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене.

В связи с данными инцидентами посольство в Германии 30 марта направило ноту в немецкий МИД, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.

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