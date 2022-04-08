Вучич: Сербии угрожает введение жестких санкций и прекращение пути в ЕС за отношения с РФ

«С 15 мая мы больше не сможем ввозить нефть ниоткуда, потому что “Газпромнефть” — мажоритарный собственник НИС (»Нефтяная индустрия Сербии«- прим. ТАСС). <…> Хочу, чтобы люди понимали, над нами висит в любой момент, как сегодня хорватские СМИ сообщили, “ядерный удар” по Сербии. Когда они говорят “ядерный удар”, они имеют в виду не настоящий удар ядерными ракетами, а санкции против Сербии и остановку европейского пути Сербии», — заявил Вучич.
«Мы — военно-нейтральная страна, мы не нейтральные политически, мы находимся на европейском пути. Пока мы находимся на европейском пути, мы не можем быть политически нейтральным государством. Мы военно-нейтральные и будем беречь этот военный нейтралитет», — сказал сербский лидер.
3 апреля на пресс-конференции из штаба Сербской прогрессивной партии по результатам победы на президентских выборах Вучич заявил, что Сербия продолжит сохранять военный нейтралитет и будет стремиться поддерживать партнерские и дружеские отношения с Россией. Российский лидер Владимир Путин 4 апреля направил поздравительную телеграмму Вучичу по случаю его убедительной победы на выборах президента Республики Сербия.
Ранее президент Сербии в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России.
Вучич также заявил, что Сербия временно прекращает учения армии и полиции со всеми иностранными партнерами. Он отметил, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Украине.
Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном.
Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки.
Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий — речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.