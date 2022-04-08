Германия выделит €2 млрд на поддержку украинских беженцев

Решение о выделении денег приняли по итогам встречи канцлера с руководителями 16 федеральных земель, состоявшейся вчера, 7 апреля. Сейчас в Германии зарегистрировано около 316 тыс. беженцев из Украины. Из них около 60 тыс. проживают в Берлине.
«Это соглашение (о выделении средств.— “Ъ”) является хорошей основой для того, чтобы наша страна держалась вместе в долгосрочной перспективе», — объявил господин Шольц (цитата по Reuters).
С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. По данным ООН, Украину покинули почти 4 млн человек. Из них более 2 млн — дети, сообщало ЮНИСЕФ. Беженцы едут, в частности, в Польшу, Румынию, Молдавию, Венгрию, Словакию и Чехию.