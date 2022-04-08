Благовещение Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника7 апреля верующие отмечают один из важнейших христианских праздников
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
8В Японии произошло сильное землетрясение
06:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия выделит €2 млрд на поддержку украинских беженцев

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство выделит €2 млрд федеральным землям, принимающим украинских беженцев. Средства пойдут на компенсацию расходов на размещение и интеграцию граждан Украины, прибывших в ФРГ.

Источник: Reuters

Решение о выделении денег приняли по итогам встречи канцлера с руководителями 16 федеральных земель, состоявшейся вчера, 7 апреля. Сейчас в Германии зарегистрировано около 316 тыс. беженцев из Украины. Из них около 60 тыс. проживают в Берлине.

«Это соглашение (о выделении средств.— “Ъ”) является хорошей основой для того, чтобы наша страна держалась вместе в долгосрочной перспективе», — объявил господин Шольц (цитата по Reuters).

С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. По данным ООН, Украину покинули почти 4 млн человек. Из них более 2 млн — дети, сообщало ЮНИСЕФ. Беженцы едут, в частности, в Польшу, Румынию, Молдавию, Венгрию, Словакию и Чехию.

Лаура Кеффер

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Российский олигарх рассказал о последствиях конфликта на Украине
Чем рискуют продавцы и покупатели валюты
Военная операция на Украине
Кремль понадеялся на скорое завершение спецоперации
Небензя заявил, что Россия скоро представит в СБ ООН факты о ситуации в Буче
Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над российскими военными
Россия потребовала созыва заседания СБ ООН 4 апреля из-за ситуации в Буче
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь