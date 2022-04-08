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05:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден: приостановка участия России в СПЧ ООН сделала ее «изгоем»

США поддерживают приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН, заявил американский президент Джо Байден. Он назвал это «значимым шагом со стороны мирового сообщества». По его мнению, это решение сделало Россию «международным изгоем».

Источник: Reuters

Господин Байден рассказал, что США «тесно взаимодействовали с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы добиться проведения этого голосования» в международной организации.

Он обосновал это тем, что Россия «совершает грубые и систематические нарушения прав человека», а также распространяет дезинформацию в СПЧ ООН.

«Ложь России не идет ни в какое сравнение с неопровержимыми доказательствами того, что происходит на Украине… И мы продолжим работать со странами по всему миру, чтобы собрать доказательства, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершаемые зверства, усилить давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене», — сказал Джо Байден, которого цитирует Белый дом.

Голосование в СПЧ ООН прошло вчера, 7 апреля. Резолюцию о приостановке членства России поддержали 93 страны, против выступили 24, еще 58 воздержались. В тот же день российские власти объявили о досрочном выходе из СПЧ ООН.

Исключить РФ из организации призвал украинский президент Владимир Зеленский из-за проводимой с 24 февраля российской военной операции на Украине.

Лаура Кеффер

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