Байден: приостановка участия России в СПЧ ООН сделала ее «изгоем»

Господин Байден рассказал, что США «тесно взаимодействовали с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы добиться проведения этого голосования» в международной организации.
Он обосновал это тем, что Россия «совершает грубые и систематические нарушения прав человека», а также распространяет дезинформацию в СПЧ ООН.
«Ложь России не идет ни в какое сравнение с неопровержимыми доказательствами того, что происходит на Украине… И мы продолжим работать со странами по всему миру, чтобы собрать доказательства, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершаемые зверства, усилить давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене», — сказал Джо Байден, которого цитирует Белый дом.
Голосование в СПЧ ООН прошло вчера, 7 апреля. Резолюцию о приостановке членства России поддержали 93 страны, против выступили 24, еще 58 воздержались. В тот же день российские власти объявили о досрочном выходе из СПЧ ООН.
Исключить РФ из организации призвал украинский президент Владимир Зеленский из-за проводимой с 24 февраля российской военной операции на Украине.